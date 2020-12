Mögliche Perspektiven besprechen

Ein großes Thema für die Rahdener SPD-Ratsfraktion sind jetzt – neben dem Corona-Geschehen – die Bemühungen um die Reaktivierung der Bahnstrecke Bünde-Rahden-Bassum gewesen.

„Das ist kein Wunder, denn die Eisenbahn war und ist mit der SPD, aber auch mit Rahden selbst, fest verwurzelt“, sagt Fraktionsvorsitzender Udo Högemeier. Willi Meier (SPD), von 1956 bis 1972 Bürgermeister in Rahden, sei selbst Eisenbahner gewesen und sein Nachfolger Reinhold Spönemann (CDU, 1973 bis 1985) Sohn eines Eisenbahners. „Einst waren rund 400 Personen bei der Bahn in Rahden beschäftigt“, weiß Högemeier. „Spönemann sprach in seinen Vorträgen häufig von Rahden als der Eisenbahnerstadt. Die Renovierung des Bahnhofsgebäudes 2010 hat man nie bereut.“

Sehr erfreut nehme die Fraktion zur Kenntnis, dass sich nahezu alle im Rat vertretenen Parteien mit einer Reaktivierung der Eisenbahnstrecke in Rahden beschäftigen würden und dies von heimischen Bundes-tags- und Landtagsabgeordneten und sogar vom Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft unterstützt werde.

„So hob im August Landrätin Anna Bölling in einem Pressebericht die Bedeutung einer Zugverbindung über die Kreisgrenze hinweg hervor und betonte, dass die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarkreis intensiver werden müsse, denn öffentlicher Nahverkehr höre nicht an der Kreisgrenze auf“, schreibt Högemeier in seiner Mitteilung. Genauso sehe das auch die SPD-Ratsfraktion.

Der Stemweder Bürgermeister Kai Abruszat habe im Juli in einem anderen Pressebericht betont, dass eine Revitalisierung der Strecke Rahden-Bassum-Bremen für OWL ein echter Gewinn wäre. „OWL muss wieder zum Zug kommen“, habe auch der langjährige Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Lothar Ibrügger (SPD) bekräftigt. Er habe in einem Bericht vor einigen Wochen unter anderem auch die Bedeutung der Strecke für die Volkswirtschaft herausgestellt.

„Die SPD-Ratsfraktion Rahden würde es ebenso wie Bundestagsabgeordneter Achim Post sehr begrüßen, wenn auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst sich bezüglich der Bahnstrecke klar positionieren und sich als Bündnispartner in einem Bündnis mit Niedersachsen und Bremen für die direkte Schienenverbindung zwischen OWL und der Küste einsetzten würde“, schreibt Högemeier im Namen der Fraktion.

„Die vielen Milliarden, die möglicherweise demnächst in die Begradigung der Bahnlinie Bielefeld-Hannover gesteckt werden sollen, bringen nach Ansicht der SPD-Ratsfraktion Rahden nur eine sekundäre Zeitersparnis für die Bahnkunden und wären sinnvoller in die Reaktivierung bisher fast in Vergessenheit geratener Bahnstrecken gesteckt worden“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Dass jetzt auch die Stadt Sulingen dem Aktionsbündnis (AEBB) beigetreten ist und sich für eine Reaktivierung der Bahnstrecke ausgesprochen hat, werten wir als positives Signal, denn 2009, als wir einer AEBB Veranstaltung in Sulingen beiwohnten, sah das noch lange nicht danach aus.“

Der Vorschlag der SPD-Ratsfraktion Rahden sei daher, dass Bundes-, Landespolitiker sowie Bahnvertreter, Vertreter des Aktionsbündnisses, der Industrie und der Kommunen zu einem „Diskussionsgipfel“ in den Rahdener Bahnhof eingeladen werden, um vor Ort die Möglichkeiten und Perspektiven zu besprechen und alle Fraktionen die Kontaktpflege zur Landes- und Bundespolitik sowie zu den benachbarten Kommunen intensivieren.

„Eine Machbarkeitsstudie mag die Sache durchaus befruchten, sollte dann aber von möglichst vielen beteiligten Kommunen gemeinsam angestrengt werden“, schließt die Fraktion.