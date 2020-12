Unvergessen: „Dinner for One“

. Dieses Mal geht es in unserer Serie um ein legendäres Silvester-TV-Stück, dass 1997 eine lokale Aufführung in Rahden bekommen sollte. Claus-Dieter Brüning schreibt:

„Für den letzten Bericht des Jahres 2020 hatte ich mehrere Ideen, die ich dann aber über den Haufen warf, als ich im Stadtarchiv in einem Kalender sah, den Friedrich-Wilhelm Grotemeier vor etlichen Jahren herausgegeben hat.

Eines der Bilder aus diesem Kalender beschäftigte sich mit der Aufführung des Sketches „Dinner for One“ 1997 in der Rahdener Marktschänke.

Dieser Sketch wird seit 1963 im Fernsehen aufgeführt, und Freddie Frinton (James) und May Warden (Miss Sophie) genießen in Deutschland einen größeren Bekanntheitsgrad als in England.

Die Idee zu dieser Aufführung entstand schon einige Jahre früher, wie konnte es anders sein, bei einer Silvesterfeier im Hause Wittler, wo mit Detthard Wittler und Edith Stöver gleich zwei Theaterexperten aufeinander trafen. „Dinner for One“, so etwas machen wir auch einmal, hieß es dann irgendwann.

Wie mir Detthard Wittler (James) mitteilte, war die weibliche Rolle der Miss Sophie schnell ausgeguckt. Nur die Dame vom Fach, Miss Sophie (Herta Charlotte Fock), zierte sich zunächst, da sie ja noch keine 90 Jahre alt sei. Die Rolle war ihr aber einfach auf den Leib geschnitten, so dass sie schließlich doch ihre Zusage gab.

Ein passendes Tigerfell musste aber auch erst gefunden werden. Über eine Bekannte (Gertrud Wagner - Sopranistin) wurde schließlich ein altes Tigerfell aus der Requisite der Städtischen Bühnen in Hannover zur Verfügung gestellt. Und als Location war mit der Marktschänke (mit der alten Holztreppe) die ideale Bühne schnell gefunden.

Ab Herbst 1997 ging es ans Üben. Jedes Detail (Geste, Wort etc.) musste passen, denn wer kennt den Sketch nicht?

Detthard Wittler weiß bis heute nicht, wie viele Runden er beim Üben um den großen Wohnzimmertisch zu Hause gedreht hat, bis ihm seine Ehefrau schließlich Einhalt gebot, als sich schon ein Pfad im Teppich abzuzeichnen schien.

Proppevoll war die Marktschänke am Silvesterabend 1997, wo Arno F. Stöver die Einleitung zum Sketch übernahm. Das Proben hatte sich gelohnt, die Stolperer über das Tigerfell passten und auch das Hühnchen hatte den richtigen Bogen raus.

1998 wurde die Vorstellung mit gleichem Erfolg wiederholt, Als das Stück 2003 zum 50-jährigen Bestehen des Söderblom-Gymnasiums noch einmal aufgeführt wurde, hatte der Tiger aus Hannover sein Leben ausgehaucht. Über Beziehungen gelangte Detthard Wittler zu dem Fell eines argentinischen Stieres, welches er dann farblich etwas umarbeitete und schließlich mit einem Plüschtigerkopf versah.

Zum 90. Geburtstag von Herta Charlotte Fock wurde der Sketch dann als ganz besonderes Geschenk ein letztes Mal in der Rahdener Originalbesetzung in der Gaststätte am Museumshof aufgeführt.

Seit einigen Jahren gehört der Sketch sehr erfolgreich zum Programm des „Speukenkiekers“ in Preußisch Ströhen, wo er in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste. Allerdings ist eine CD von dieser Aufführung für einen guten Zweck käuflich zu erwerben.