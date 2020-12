Wie Kreisdirektorin Cornelia Schöder dieser Zeitung am 31. Dezember auf Anfrage bestätigte, sind in der Einrichtung, die rund 70 Senioren betreue, etwa 30 Heimbewohner an Corona erkrankt. „Hinzu kommen gut zehn erkrankte Mitarbeiter, die bei der Betreuung der Bewohner derzeit ausfallen.

Am Silvestermorgen hat sich der Krisenstab des Kreises Minden-Lübbecke erneut mit der Situation in Preußisch Ströhen befasst. „Das Altenheim Gärtner wird derzeit personell in den Schichten von Hilfskräften aus dem Deutschen Roten Kreuz unterstützt“, berichtete Schöder. „Uns ist wichtig, dass die Bewohner in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Ihre Angehörigen sollen wissen, dass wir alles Mögliche tun, um die Menschen und die Einrichtung dort zu unterstützen. Grund zur Panik besteht nicht, auch nicht für die Verwandten.“

DRK eingeschaltet

Die Bitte an das DRK um Mithilfe sei vorsorglich erfolgt. „Wir machen lieber früh etwas als zu spät.“ Es gebe vor Ort auch eine Leitung, die sich um die Mitarbeiter des DRK kümmere. Zusätzlich habe der Krisenstab ausgebildete Pflegekräfte aus der eigenen Heimaufsichtsbehörde des Kreises Minden-Lübbecke nach Preußisch Ströhen geschickt: „Sie unterstützen das Heim auch organisatorisch“, sagte Schöder. .

Wie die Kreisdirektorin berichtete, ist die Corona-Lage an den anderen Rahdener Seniorenheimen – im Gegensatz zu anderen Alten- und Pflegeheimen im Kreis – relativ ruhig: „In anderen Rahdener Einrichtungen gab es bislang nur Einzelfälle.“