Im Seniorenheim Preußisch Ströhen (ehemals Familie Gärtner) kann derzeit noch nicht gegen Corona geimpft werden. Das bestätigte Kreis-Pressesprecherin Sabine Ohnesorge am Montag auf Anfrage dieser Zeitung. „Wenn ein Corona-Ausbruch in einer Einrichtung festgestellt wurde, kann das medizinische Personal in der Regel nicht impfen“, sagte sie. Genaueres könne die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL) in Dortmund sagen. „Wir als Kreis sind Betreiber des Impfzentrums und auch für die Priorisierung zuständig. Der Impfprozess mit dem medizinischen Personal wird aber von der KVWL organisiert“, erläuterte Ohnesorge.

Die KVWL vergebe auf Antrag der Pflegeeinrichtungen die Impftermine in den Heimen und sei auch für die Impfstoffzuteilung zuständig.