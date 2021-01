Nach dem Corona-Ausbruch im Alten- und Pflegeheim Gärtner in Rahden-Preußisch Ströhen sieht Geschäftsführer Jürgen Storz einen Lichtblick : Am Donnerstag erwartet er zwei Mitarbeiterinnen zurück, die sich in Quarantäne befunden haben.

Auch sei die Zahl der Infizierten unter den pflegebedürftigen Heimbewohnerinnen und- Bewohnern stabil geblieben. Zwei Personen wurden im erneuten PCR-Test negativ getestet und gelten damit als genesen.

Auch neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Virus-Infektion habe es seit Sonntag nicht mehr gegeben. Bisher hat das Pflegeheim acht Tote im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnet, erklärte Storz.

„Jeder Verstorbene ist ein Verlust. Aber oft ist das Virus stärker als der ohnehin geschwächte Körper“, sagte er. Er gehe offen mit Zahlen und der Entwicklung um. „Ich kann mich auf nichts verlassen. Alles ändert sich hier stündlich“, erläuterte er die Situation in der Preußisch Ströher Einrichtung. Er hoffe, dass zum Wochenende eine erneute Besserung eintritt.