Corona im Pflegeheim Gärtner in Rahden:

Rahden-Preußisch Ströhen (WB/ni) -

Nach dem Corona-Ausbruch im Alten- und Pflegeheim Gärtner in Rahden-Preußisch Ströhen sieht Geschäftsführer Jürgen Storz einen Lichtblick: Am Donnerstag erwartet er zwei Mitarbeiterinnen zurück, die in Quarantäne waren. Acht Bewohner sind seit Entdeckung der Infektionen gestorben.