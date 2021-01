Doch muss er auch einen Todesfall vermelden: Am Donnerstag ist eine 77-jährige Bewohnerin mit Vorerkrankungen an den Folgen der Covid-Infektion gestorben. Somit steigt die Zahl der Todesfälle seit dem Ausbruch auf neun.

Doch blickt Storz mittlerweile positiv in die Zukunft: Es kämen bis Sonntag sieben Mitarbeiter aus der häuslichen Quarantäne zurück in den Dienst. Demgegenüber seien seit Mittwoch drei Mitarbeiter neu infiziert und müssten in die Isolation.

„Der Wochenenddienst ist gedeckt. Das ist eine sehr gute Nachricht“, sagt der Geschäftsführer. Und: „Niemand ist ins Krankenhaus verlegt worden“, sagte er. Zeigte sich aber noch nicht zufrieden mit der Situation. Es gelte weiter wachsam zu sein und abzuwarten.