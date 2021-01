Neue Tests bei den Bewohnern negativ

Rahden-Preußisch Ströhen (WB/ni) -

„Keiner unserer Bewohner ist in den vergangenen zwei Tagen positiv auf Corona getestet worden“, sagt Jürgen Storz, Geschäftsführer des Preußisch Ströher Pflegeheimes Familie Gärtner. Doch muss er auch einen Todesfall vermelden: Am Donnerstag ist eine 77-jährige Bewohnerin mit Vorerkrankungen an den Folgen der