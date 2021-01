Corona-Lage im Seniorenheim Gärtner in Rahden: bislang elf Todesfälle

Rahden-Preußisch Ströhen (WB/ni) -

„Wir sind guter Dinge, ab Montag wieder in Eigenregie arbeiten zu können“, sagt Jürgen Storz, Geschäftsführer des von einem Corona-Ausbruch betroffenen Alten- und Pflegeheimes Familie Gärtner in Preußisch Ströhen. Elf Todesfälle waren in diesem Zusammenhang bislang zu beklagen.