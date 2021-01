Die Einrichtung verzeichnete vor Weihnachten einen massiven Corona-Ausbruch .

Man spürt Storz die Erleichterung an: Am Dienstag sind Bewohner und Personal zum fünften Mal vom Kreis-Gesundheitsamt getestet worden. Am Mittwoch wolle die Heimaufsicht über die Aufhebung der Quarantäne für die Einrichtung entscheiden.

„Beim Stand der Dinge wird die Quarantäne wenn nicht morgen, dann mit Sicherheit am Wochenende aufgehoben werden“, sagte Storz am Dienstag. „Natürlich müsse man auch in Zukunft aufpassen. Erst am Montag waren vier der Mitarbeiter per Schnelltest positiv getestet worden. Die PCR-Tests in Minden gaben Entwarnung: Keine Infektionen.

Und noch eine positive Nachricht hat der Geschäftsführer parat: „Sollte die Quarantäne aufgehoben werden, steht in kurzer Zeit, also in knapp einer Woche ein Impftermin an. Das ist aber auch abhängig von der Lieferkapazität des Impfstoffes“, gibt er sich vorsichtig.

Auch bestätigte er einen weiteren Todesfall: Der hochbetagte Mann sei am Montag in der Einrichtung verstorben. Er sei vor drei Wochen positiv getestet worden, hatte die Infektion eigentlich überstanden. Diesen Fall könne man nicht in Zusammenhang mit Corona bringen, bemerkte Storz.