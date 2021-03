Einen Entwurf der Stellungnahme hat die Verwaltung erarbeitet und der Sitzungsvorlage beigefügt. Einer der wichtigsten Punkte für die Stadt Rahden ist die künftige Entwicklung von Wirtschaftsflächen für Gewerbe und Industrie. Auch in den kommenden 20 Jahren, für die der Regionalplan Geltung haben soll und Planungsvorschläge macht, will die Stadt in dieser Hinsicht handlungsfähig bleiben. Neben Verkehrswegen, neuen Siedlungsflächen, Naturschutzbereichen und landwirtschaftlichen Flächen legt die Verwaltung großen Wert auf das bereits angesprochene mögliche Gebiet östlich von Kolbus bis zur B 239 als neues interkommunales Gewerbegebiet gemeinsam mit der Gemeinde Stemwede (siehe Karte). Für diese Fläche schlägt der Regionalplan ein so genanntes GIB (Gewerbe- und Industriegebiet) vor.