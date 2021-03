Obwohl pandemiebedingt die Durchführung einer solchen Großveranstaltung derzeit nicht möglich ist, haben es sich die Stadt Rahden und der Stadtsportverband nicht nehmen lassen, auch in diesem Jahr Sportlerinnen und Sportler zu ehren, die trotz aller Corona-Hindernisse und -Beeinträchtigungen hervorragende Leistungen in verschiedenen Sportarten gezeigt haben. So hatten die Organisatoren für Freitagabend zu einer Sportlerehrung in digitaler Form geladen. 59 Urkunden und 40 Medaillen waren bereits zuvor an die Sportlerinnen und Sportler auf dem Postweg übersandt worden, bevor ihnen in einer etwa 30-minütigen Web-Zusammenkunft per Konferenzanbieter „Zoom“ auch die offiziellen Gratulationen von Bürgermeister Dr. Bert Honsel, der Stadtsportverbandsvorsitzenden Tina Koehler, Herbert Henke, Moderatorin Ilka Schmale sowie Annette Grewe von der Stadtsparkasse Rahden zuteil werden sollten. Das Kreditinstitut unterstützt den Ehrungsreigen in jedem Jahr finanziell. Die Preisträger für das Ehrenamt des Jahres wurden bis zuletzt geheim gehalten: Eilert Gresbrand, Abteilungsleiter des TuSpo Rahden, wurde zum „Ehrenamtler des Jahres“ gekürt.