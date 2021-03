Einstimmiges „Ja“ zum Neubau

Die Löschgruppe Bröder­hausen, die ursprünglich ebenfalls an den neuen Standort wechseln sollte, hatte ihre Teilnahme an Hüllhorst-Ost abgesagt. Gleichwohl soll aber vom neuen Feuerwehrgerätehaus aus der Bereich Bröderhausen geografisch mit abgedeckt werden. Das Gebäude wird an der Tengerner Straße in Schnathorst entstehen.