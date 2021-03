An zwei Tagen wurden an der Straße „Am Sportplatz“ in Wehe von den Anliegern – und mit Unterstützung von städtischen Mitarbeitern – 28 Bäume gepflanzt. „Das soll die erste Maßnahme zur Beruhigung der Verkehrssituation sein. Im zweiten Schritt werden – wenn die Witterung es zulässt – Piktogramme mit der Zahl 30 aufgebracht“, erläutert Anlieger und Ratsherr Horst-Wilhelm Bruhn. Bei einem Ortsgespräch mit Bürgermeister Dr. Bert Honsel hatten die Anlieger 2020 auf die hohe gefahrene Geschwindigkeit hingewiesen. Eine einwöchige Geschwindigkeitsmessung, die bereits aus dem Jahre 2014 stammte, hatte bestätigt, dass hier mehr als die Hälfte aller motorisierten Verkehrsteilnehmer das vorgeschriebene Tempo von 30 km/h deutlich überschritten. Ein Antrag der Anlieger an die Stadt Rahden im vergangenen Jahr hatte dann dazu geführt, dass die Verwaltung die Angelegenheit prüfte und gemeinsam mit den Anwohnern eine mögliche Lösung erarbeitete.