„Es tut sich was am Wohnwagenstellplatz in Rahden, das konnte man jetzt beim Spaziergang Richtung Museumshof sehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Rahdener Grünen.

„Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass bei der Bepflanzung der Wohnmobilstellplätze auf eine nichtheimische und dazu noch giftige Art – nämlich die Lorbeerkirsche, im Volksmund auch Kirschlorbeer genannt – zurückgegriffen wurde“, schreibt Winrich Dodenhöft, Fraktionssprecher der Grünen in Rahden.

Winrich Dodenhöft, Fraktionsvorsitzender Grünen im Rahdener Stadtrat. Foto: PM

„Beim Kirschlorbeer handelt es sich um eine invasive Neophytenart, die in vielen Gegenden auf der schwarzen Liste aufgeführt wird“, erläutert Dodenhöft weiter. Durch Selbstaussaat sei der Kirschlorbeer zu einer Plage geworden, zum Beispiel in den Wäldern, da er die heimischen Arten verdränge.

Der Botanische Sondergarten in Hamburg hat die Lorbeerkirsche zur Giftpflanze des Jahres 2013 gekürt. In ihren Samen und Blättern sind sogenannte cyanogene Glykoside enthalten, daraus kann sich im Magen giftige Blausäure bilden.

„Gerade im Bereich Museumshof und am Wohnmobilstellplatz halten sich viele Kinder auf, die durch die kirschähnlichen Früchte gefährdet sein könnten“, führt Dodenhöft aus. „Besser wäre es gewesen, bei Neuanpflanzungen nur heimische und insektenfreundliche Pflanzen zu verwenden. Als Schutz für spielende und neugierige Kinder halten wir es für angebracht, dass die Pflanzen am Stellplatz schnellstens ausgetauscht werden“, sagt der Fraktionssprecher der Grünen in Rahden.

Diese Zeitung fragte bei Bürgermeister Dr. Bert Honsel wegen der Kritik der Grünen an. Bislang lag noch keine Stellungnahme vor.