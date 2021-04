Auf dem Hof Winkelmann an der Nuttelner Straße 50 in Tonnenheide ist der Startschuss zum Spargelstechen bereits am vergangenen Wochenende gefallen. Ab sofort gibt es im Hofladen sowie an einigen Verkaufsständen das edle Gemüse direkt vom Feld. Mit dem warmen Wetter nimmt die Ernte jetzt richtig Fahrt auf.