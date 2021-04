Doch damit nicht genug: Gründer und Geschäftsführer Jens-Philipp Riepelmeyer möchte erweitern und plant daher den Bau einer 4000 Quadratmeter großen Multimedia-Halle in der Carl-Zeiss-Straße im Rahdener Gewerbegebiet. „Die Baugenehmigung liegt vor. In Kürze wollen wir den ersten Spatenstich in Angriff nehmen“, sagt der Chef. Er hofft, die Halle bereits im Oktober dieses Jahres einweihen zu können.