Etwa zwei Uhr morgens traf eine Streife in Rahden im Bereich Lübbecker Straße und B 239 auf ein Fahrzeug mit mehreren Insassen. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den auf der Bundesstraße in Richtung Lübbecke fahrenden Wagen zu kontrollieren.

Statt zu stoppen, begann der Fahrer Gas zu geben. Dabei kam es bei deutlich erhöhter Geschwindigkeit zu mehreren Verkehrsverstößen. Zusätzlich warfen die Insassen aus dem Auto Gegenstände auf die Straße, so dass die Beamten Verstärkung anforderten.

Schließlich führte die Flucht nach Kirchlengern in den Kreis Herford in eine Sackgasse, die Straße „Am Mühlenrott“, wo drei Insassen noch während des Ausrollens aus dem Auto sprangen, in unterschiedliche Richtungen flohen und zunächst entkamen.

Dazu benutzten diese unter anderem auch eine Art Abhang in Richtung der Bundesstraße. Zur weiteren Absuche des Bereichs forderte man den Polizeihubschrauber „Hummel 6“ an, der ohne Erfolg später wieder abdrehte. Die nicht für das Auto ausgegebenen Kennzeichen wurden genauso wie das Fluchtauto sichergestellt.

Später, um 4.40 Uhr, gelang es Einsatzkräften der hinzugezogenen Kreispolizeibehörde Herford einen Tatverdächtigen (22) vorläufig festzunehmen. Dieser hatte sich mit verschmutzter Kleidung bei einem Mann nach einem nahen Bahnhof erkundigt und – so stellte sich heraus – den Fahrzeugschlüssel des Fluchtautos mit sich geführt. Er wurde ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht. Dort entnahm man ihm wegen des Verdachtes eines Drogenkonsums eine Blutprobe. Am Morgen konnten die Herforder Beamten nach einem Hinweis zwei tatverdächtige Personen (18 und 20 Jahre) in einem Linienbus in Bünde vorläufig festnehmen. Auch sie wurden am Vormittag ins Polizeigewahrsam gebracht.