„Ein Augenarzt – das wäre schön“

Dieses Fazit zog der Rahdener Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung. Einstimmig beschloss das Gremium die Verlängerung der so genannten „Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten in der Stadt Rahden“.

Zuvor hatte sich auch der Wirtschaftsförderungsausschuss für die Fortführung ausgesprochen . Das Programm wurde 2015 aufgelegt und sollte zunächst für fünf Jahre gelten. Nach dem jüngsten Ratsbeschluss wird die Richtlinie aber bis Ende 2025 verlängert. Auch die Stadtverwaltung zieht eine eindeutige Bilanz: „Das Förderprogramm ist auf große Resonanz gestoßen. Es konnten bislang sieben Anträge bewilligt und damit ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Stadt Rahden geleistet werden.“ Die Stadt stellt für das aktuelle Haushaltsjahr 150.000 Euro zur Verfügung. Damit können maximal zwei Arztpraxen gefördert werden. Für die darauffolgenden Jahre stehen jeweils 75.000 Euro zur Förderung je einer Facharztpraxis zur Verfügung.

Apropos Facharzt: Bei der Aussprache über den Beratungspunkt wies Horst-Wilhelm Bruhn (SPD) darauf hin, wie schön es doch wäre, wenn Rahden endlich wieder einen Augenarzt bekäme. Dessen Fehlen sei damals die Initiative für das Förderprogramm gewesen und weiterhin ein Problem, sagte Bruhn. „Immer mehr kleine Kinder müssen zum Augenarzt, und spätestens ab einem Alter von 50 Jahren benötigen die meisten Erwachsenen eine Brille.“ Zwar könne man auswärtige Augenärzte aufsuchen, doch die weitere Rückfahrt sei ein Problem, wenn man aufgrund von Untersuchungen per Augentropfen nicht mehr selbst Auto fahren dürfe. Die nahe gelegenste Augenarztpraxis befindet sich in der Nachbarstadt Espelkamp .

Bruhn, der sich ebenfalls über den Erfolg der Arztansiedlungsförderung freute („Wir haben eine Menge geschafft, etwa das Ärztehaus gebaut, sonst hätten unsere Bürger zu Ärzten in anderen Kommunen fahren müssen“), regte zur weiteren Begleitung des Förderprogramms einen Arbeitskreis „Medizinische Versorgung“ an. Dieser könne prüfen, wie viele Ärzte in Rahden noch fehlen und wie viele Hausärzte demnächst altersbedingt ausscheiden würden. So wisse man, wo man bei der Förderung gezielt ansetzen könne.

Hans-Eckhard Meyer, der FDP-Vorsitzende im Rahdener Rat, betonte wie auch Horst-Wilhem Bruhn, dass es ja eigentlich die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung sei, die örtliche Region – den Sozialraum Rahden-Espelkamp-Stemwede – mit ausreichend Ärzten zu versorgen. Allerdings habe das Rahdener Programm 2015 den Anschub zur Ansiedlung von Ärzten dank der begleitenden finanziellen Förderung gegeben. Dieses erste Ziel sei gelungen.

„Jetzt müssen wir im zweiten Abschnitt deutlich machen, dass es uns auch um Bestandssicherung geht. So ist die Übernahme von Arztpraxen oder -sitzen förderfähig, wenn der Praxisinhaber ausscheidet“, sagte Meyer. „Damit hat die Förderrichtlinie nicht mehr nur die Neuansiedlung im Fokus. Sie ist in den nächsten fünf Jahren ein wichtiges Instrument, um den Bestand zu erhalten.“

Bürgermeister Dr. Bert Honsel und CDU-Fraktionsvorsitzender Guido Peitsmeier begrüßten die Fortsetzung des Programms ebenfalls. Es sei richtig, den Entschluss mit Blick auf die bereits abgelaufene Frist Ende 2020 jetzt in der Ratssitzung zu verabschieden.