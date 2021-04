Wen wünschen sich die Politiker in der Auestadt tatsächlich als Kanzler oder Kanzlerkandidat? Deutlich ist, dass die Stadtverbandsvorsitzende und CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann klar für den NRW-Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidat votiert. „Es ist kein Geheimnis und ich stehe nach wie vor dazu, dass Armin Laschet mein Favorit als Kanzlerkandidat ist“, sagt Winkelmann auf Nachfrage dieser Zeitung. „Als erfolgreiche Ministerpräsidenten großer Bundesländer bringen sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder wichtige Qualifikationen für das Bundeskanzleramt mit“, so lautet der Grundsatz in der Stellungnahme. Winkelmann begründet: „Ich kenne Armin Laschet seit mehr als fünf Jahren und arbeite sehr eng und gern mit ihm zusammen. Er ist ein Spitzenpolitiker mit vielfältigen Erfahrungen auf Landes-, Bundes- und Europaebene, als Fraktionsvorsitzender, Minister und jetzt als Ministerpräsident.