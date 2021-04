Auf Nachfrage dieser Zeitung gibt er Auskunft über die Maßnahmen des Ordnungsamtes in der Stadt. Vorausgegangen waren Leserbriefe und Zuschriften mit Fotos, in denen sich Rahdener über die Zahl der Fahrzeuge bei den Gottesdiensten der Freikirchlichen Gemeinden wunderten und ihren Unmut darüber kund taten – vermuten sie doch erhöhte Infektionsgefahren durch diese Zusammenkünfte. Bürgermeister Bert Honsel ließ über Redeker ausrichten, das er keine weitere Stellungnahme zu diesem Thema abgeben werde. Er habe sich lediglich kritisch gegenüber den gesetzlichen Regelungen geäußert, niemals aber Kritik an der Religionsausübung geäußert.