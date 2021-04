„Im Antrag geht es darum, die jährliche Schmelzkapazität auf 100.000 Tonnen zu erhöhen und die Produktion in Saisonzeiten beziehungsweise bei Auftragsspitzen auf die Nachtschicht ausweiten zu können“, schreibt der technische Geschäftsführer Marc Mateika in einer Mitteilung. Das Unternehmen möchte so den Rahmen schaffen, um die bestehenden Kapazitäten effektiv auszunutzen, Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Rahden nachhaltig zu sichern, heißt es weiter. Mateika: „Wir sehen in diesem Zukunftskonzept große Vorteile auch für unser Umfeld – für unsere Nachbarn und die Stadt Rahden. Der Standort Rahden wird gestärkt, die Auswirkungen auf die Nachbarn werden durch Emissionsschutzmaßnahmen verbessert und wir schaffen eine höhere Energieeffizienz, was Umwelt und Klima schont. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“ Die Umsetzung des Projektes werde im Dialog mit den Nachbarn und der Stadt geplant. Hintergrund für das geplante Vorhaben: „Aktuell kann die Eisengießerei 35 Prozent ihrer Kapazitäten nicht nutzen, was mittelfristig einen Verlust von Wettbewerbsfähigkeit zur Folge hätte.