„Von derzeit etwa 68.000 Tonnen soll die Produktion auf 100.000 Tonnen – also mit einer Steigerung von 47 Prozent pro Jahr – hochgefahren werden, kündigt der Industriebetrieb an. Es soll zudem ein Nachtschichtbetrieb eingeführt werden, um zukünftig auch nachts den Kupolofen im Heißbetrieb nutzen zu können“, schreibt das Aktionsbündnis. Das Unternehmen begründe das Vorhaben lapidar mit Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China und Indien. „Gegen das Vorhaben gibt es massiven Widerstand, denn es wird eine Zunahme von Lärm, Schadstoffausstößen und Verkehrsbelastungen erwartet“, heißt es in der Stellungnahme des Bündnisses. „Die geplante fast 50-prozentige Produktionssteigerung und der Nachtschichtbetrieb sind ein Angriff auf die Gesundheit aller Menschen, die in der Umgebung leben und – dort teilweise auch im Home-Office arbeiten – aber vor allem auch ein Anrecht auf ihre verdiente Nachtruhe haben“, schreibt das Aktionsbündnis.