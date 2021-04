Nachdem bereits im vergangenen Oktober der Auftakt für die Erneuerung und Gestaltung des Naherholungsbereiches „Speukebusch“ gemacht wurde, hieß es jetzt mit einem kollektiven symbolischen Verlegen von Steinplatten, den Aufbruch in die Zukunft zu markieren. Bürgermeister Dr. Bert Honsel ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein und sich einen Eindruck von dem Aufwand des Dorfprojektes zu verschaffen. Etwa 400 Arbeitsstunden haben die Aktiven der Dorfgemeinschaft mit den Vorarbeiten bereits in das „Projekt Speukebusch“ investiert. Das verwilderte Waldstück rund um das Ehrenmal in unmittelbarer Nähe zum Waldspielplatz wurde ausgeholzt, zudem wurden marode Bäume – teilweise aufwendig – und die Pflasterplatten am Gedenkstein entfernt, damit weitere Arbeiten folgen konnten. Nun ist dort alles soweit, dass das alte, gereinigte Pflaster wieder neu verlegt werden kann und das Areal unter Federführung von Volker Maschmann eine optisch ansprechende Gestaltung erfährt. Auch die Wegrandungen hat der Landschafts- und Gartenbauexperte bereits gelegt.