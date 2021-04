Ein Leitgedanke, der bis heute im Mittelpunkt des Unternehmens steht. Genau 25 Jahre ist es in diesem Monat her, dass mit vielen Gästen – Offiziellen, Handwerkern, Nachbarn und Einwohnern – die Einweihung mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde. Bedingt durch die Corona-Pandemie kann das Silberjubiläum leider nicht im erträumten Rahmen begangen werden. Mit einem Frühstück auf den Stationen und Blumen für Irmgard Gärtner und Tochter Gudrun Maldaner wurde im ganz kleinen Kreis der Eröffnung des Seniorenheims im April 1996 gedacht. Seniorenheim Gärtner Das Seniorenheim Familie Gärtner wurde 1996 erbaut und bereits im Jahr 2000 zum ersten Mal baulich erweitert. Erst 2013 war der freundliche und modern anmutende Erweiterungstrakt des dreigeschossigen Gebäudes errichtet und eingeweiht worden. Insgesamt bietet die Einrichtung Platz für zwölf Tagespflegegäste und weitere 84 Betten in 72 Einzel- und sechs Doppelzimmer.