Mit dem Einzug der Firma wird nach einigen Monaten ein weiterer Leerstand einer Gewerbe-Immobilie in Rahden beseitigt. Fuchs ist seit nunmehr elf Jahren erfolgreich auf dem Markt. Seitdem Sergej Fuchs vor elf Jahren mit seinem Betrieb ganz klein in einer Garage angefangen hat, ist das Unternehmen unaufhörlich gewachsen. Mittlerweile gibt es drei Filialen in Espelkamp, Preußisch Oldendorf und Alt-Espelkamp.