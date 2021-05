Denn: Nun soll ab dem kommenden Montag auch in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 eine Testpflicht für Zoobesucher gelten. Die Landesregierung erwägt angesichts sinkender Infektionszahlen erste Lockerungsschritte (siehe Info-Kasten), doch die bedeuten für Tierparkbetreiber Dr. Nils Ismer und seine Kollegen keine Erleichterung, sondern neue Belastungen – der Vizepräsident der Deutschen Tierparkgesellschaft Dr. Nils Kramer spricht gar vom „Sterben auf Raten“ für zoologische Einrichtungen. Schon die mit der bundesweiten Notbremse beschlossene Testpflicht bei einer Inzidenz von über 100 stelle eine große organisatorische und wirtschaftliche Herausforderung dar. „Seit der Einführung kommen nur noch fünf bis 35 Prozent der Besucher im Vergleich zu den sieben geöffneten Wochen nach Ende es letzen Lockdowns. Und hier war die zulässige Besucherzahl bereits auf 50 Prozent reduziert“, schreibt Kramer in einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Sozialministerin Daniela Behrens. Die Zoos stünden in der Hauptsaison und müssten Geld für jeden Tag und auch für den Winter erwirtschaften. „Dass nun für Niedersachsen bei einer Inzidenz von unter 100 eine Testpflicht gelten soll, ist für uns unverständlich.