So ist auch für die Bürger künftig ersichtlich, wann „ihre“ Straßen an der Reihe sind und wann Bagger oder Asphaltmaschinen anrücken. Der Betriebsausschuss Straßen wird sich bei seiner Sitzung am Dienstag der kommenden Woche mit diesem Thema befassen. Dann werden den Mitgliedern des Gremiums die aktuellen Reihenfolgen präsentiert. Die Verwaltung hat gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Bockermann Fritze an allen Straßen im Stadtgebiet den Zustand und die Schäden ermittelt.