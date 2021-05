In den nächsten Wochen ist für ihn und seinen Jagdkollegen Björn Rohlfing bereits früh die Nacht vorbei. Mit ihren mit Wärmebildkameras ausgerüsteten Drohnen helfen die beiden Preußisch Ströher Landwirte beim Absuchen der Flächen vor der Mahd. Jedes Jahr werden Rehkitze, Junghasen und viele am Boden brütende Vogelarten durch Mähwerke getötet. Statistiken sprechen von bis zu 100.000 getöteten Rehkitzen pro Jahr. Zur Verhinderung des Mähtods ist die Zusammenarbeit von Landwirten, Jägern und Helfern gefragt. „Allein im vergangenen Jahr habe ich 46 Kitze mit einer Drohne aufgespürt und sie so gerettet“, sagt Bucksch. „Wegen ihres Instinkts laufen Rehkitze bei Gefahr nicht weg, sondern ducken sich und bleiben im hohen Gras liegen“, berichten die beiden Waidmänner. „Dadurch sieht man sie erst, wenn man unmittelbar davor steht – oder wenn es zu spät ist.“ Um dies zu verhindern, sind die beiden Jäger in diesen Wochen weit vor Sonnenaufgang an Wiesenrändern unterwegs, wo sie die Flächen abfliegen, bevor einige Stunden später die großen Mähmaschinen anrücken. „Von halb drei in der Nacht bis morgens um halb sieben ist die optimale Zeit, so junge Wildtiere in den Wiesen aufzuspüren“, sagt Bucksch.