Das hat der Kreis Minden-Lübbecke am Montag bekannt gegeben. Und so ist bei Hobby- und gewerblichen Geflügelhaltern die Freude groß, dass die durch die „Geflügelpest“ (aviäre Influenza) ausgelöste Beschränkung nun auch im Mühlenkreis wieder aufgehoben wird. Mit dem Auftreten der Geflügelkrankheit in einem Bestand in Hedem lief die Seuchenbekämpfungsmaschinerie des Veterinäramtes an: Die Tiere mussten getötet werden. Rund um den betroffenen Hof wurde eine Sperrzone eingerichtet. Auch in Niedersachsen (Kreise Diepholz und Nienburg) traten Fälle der aviären Influenza auf und es wurden Sperrzonen eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt (3. März) musste jegliches Geflügel im Kreisgebiet in die Ställe oder aber in „wildvogelsichere, überdachte Gehege“ eingesperrt werden.