Die Baumaßnahmen unterscheiden sich nach der Herkunft und der Höhe der Fördermittel. So geht der Großteil des Geldes in die Umgestaltung des Hofes der Grundschule , an der die meisten Kinder der Stadt lernen. Knapp 346.000 Euro kostet die Baumaßnahme, die in zwei Bauabschnitte gegliedert wurde. Bis 31. Dezember 2022 muss diese abgeschlossen sein. Die Verwaltung beantragte bereits eine Verlängerung des Förderzeitraumes. Wichtig waren dem Planer und den Lehrkräften der Grundschule die Verwirklichung des im ersten Plan ursprünglich vorgesehenen Kleinspielfeldes.