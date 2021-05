Erste Exemplare wurden am Donnerstagabend an die Mitglieder des Umweltausschusses der Stadt verteilt. Das Aktionsbündnis fordert in einem sieben Punkte Papier unter anderem mehr Einsatz bei der Reduzierung des Klimagases CO2, bei der Einhaltung von Ruhezeiten in der Nacht und die Verminderung des Verkehrslärms durch den Lieferverkehr. Zudem brauche es großflächige Bodenuntersuchung in der Umgebung der Firma Meierguss und dauerhafte Luft-Mess-Stationen für Grobstaub-, Feinstaub- und Ultrafeinstaubmessung und Kontrolle durch eine unabhängige Institution. Vor allem pochen die betroffenen Bürgerinnen und Bürger auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Produktionserweiterung.