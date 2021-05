70 Jahre lang sind sie ein glückliches Paar. Jetzt feiern Heinz und Else Coors aus Kleinendorf das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Am 25. Mai 1951 gab sich das Jubelpaar vor genau 70 Jahren in der Rahdener Kirche vor Pfarrer Steinmann das Ja-Wort. Heinz Coors erblickte am 24. August 1926 das Licht der Welt. Er verbrachte seine Kindheit gemeinsam mit seinen Eltern Friedrich und Sophie Coors und den beiden jüngeren Geschwistern zunächst in Oppenwehe, später zog die Familie nach Kleinendorf. Die Volksschule besuchte er in Oppenwehe und in Rahden. Dort wurde er auch konfirmiert. Ausbildung Nach seiner Schulzeit begann Heinz Coors eine Ausbildung bei der Stadt Rahden und war dort bis zu seiner Pension 1989 im Bauamt sowie als stellvertretender Stadtdirektor tätig.