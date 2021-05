Noch aber stammt der Großteil der Früchte aus dem Anbau unter lichtdurchfluteten Hochtunneln. Friedrich Winkelmann und seine Mitarbeiter sind zufrieden mit dem Ertrag. „Allerdings sind wir in diesem Jahr etwa zwei Wochen später mit der Ernte als in den Vorjahren“, sagt Winkelmann. Das liege an den kühlen Temperaturen der zurückliegenden Wochen. Dennoch schaut er zuversichtlich auf die Ernte der beliebten roten Früchte.