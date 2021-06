Nach der wochenlangen Stallhaltung zum Schutz vor der Geflügelpest können Hühner, Enten und Co. nun wieder draußen gackern, schnattern und im Gras scharren. So richtiges Aufatmen ist in der Corona-Pandemie allerdings noch lange nicht angesagt. Für die Züchter heißt es bislang noch abwarten, was die Entwicklung im Herbst bringt. Im zurückliegenden Jahr wurden Ortsschauen vielerorts coronabedingt abgesagt. Das sonst so intensive Vereinsleben hat durch die Zwangspause arg gelitten und leidet noch immer.