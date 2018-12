Ralf Schauwacker (von links), Wilhelm Brüning, Daniela Franzen, Marcello Monaco, Stephan Leonhardt, Kai Abruszat, Ralf Tacke, Daniela Niermann und Elke Siekermann freuen sich auf viele Wehdemer, die in dem 90-minütigen Lokalkrimi mitwirken wollen und laden alle Interessierten für Sonntag, 6. Januar, zur Informationsveranstaltung in die Begegnungsstätte ein. Foto: Heidrun Mühlke

Wehdem (WB/hm). Spannend wird es in Wehdem, wenn Kommissar Marcello Monaco in einem kniffeligen Fall ermittelt. Zum Dorfjubiläum in 2019 soll ein Film gedreht werden, in dem alle Wehdemer mitwirken können. Mehr als 50 haben sich bereits gemeldet. Sie alle wollen eine Rolle übernehmen.