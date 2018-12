Von Heidrun Mühlke

Stemwede-Haldem (WB). Schneeflocken, die am Vormittag fielen, haben der Haldemer Waldweihnacht das Sahnehäubchen aufgesetzt. Der Budenzauber im Ilweder Wäldchen am dritten Adventssonntag wirkte in seinem glitzernden weißen Schneekleid wie eine Märchenwelt. Und in die sind die Besucher einmal mehr nur zu gerne eingetaucht und ließen sich verzaubern.

Waldweihnacht in Haldem Fotostrecke

Foto: Heidrun Mühlke

Ausrichter der Haldemer Waldweihnacht ist seit jeher der ortsansässige Schützenverein. Zahlreiche fleißige Helfer waren wochenlang mit den Vorbereitungen beschäftigt, um auch die 15. Auflage des heimeligen Weihnachtsmarktes für die Besucher aus Nah und Fern zu einem Glanzpunkt der Vorweihnachtszeit werden zu lassen.

In den festlich geschmückten Holzbuden war für Jedermann etwas dabei. Kunsthandwerkliche Geschenkideen, Holz- und Drechselarbeiten, Bücher, Schmuck und ganz viel mehr. Nicht zu vergessen die Fülle weihnachtlichen Leckereien, sei es in fester oder flüssiger Form. Plätzchen, Punsch und Co. fanden am Nachmittag reißenden Absatz.

Auch im Pickertzelt der Schützendamen der Alten Garde herrschte Hochkonjunktur. Die köstliche westfälische Spezialität lockte mit ihrem unverkennbaren Duft zahlreiche Gäste für eine Verschnaufpause ins beheizte Zelt. In der Schützenhalle indes versorgte der Schützenverein die Besucher aufs Beste. Selbstgebackenen Torten in Hülle und Fülle ließen wohl alle Süßschnäbel ins Träumen geraten.

Draußen verschafften Bratwurst und Steaks vom Grill sowie köstliche Wildspezialitäten eine solide Grundlage für Glühwein, Punsch und Kaltgetränke. Und weil Posaunenklängen so schön zum Fest passen, hatte der Posaunenchor weihnachtliche Melodien im Instrumentenkoffer mitgebracht, während in der Schützenhalle Horst Pöttker am Piano „Oh, du fröhliche“ und Ähnliches zum Besten gab.

Mit dem Einzug des Nikolauses mit seiner, von Pferden gezogenen Kutsche war dann auch für die jüngsten Besucher die Waldweihnacht komplett. Nach dem aufsagen von Gedichten oder dem Singen einiger Weihnachtslieder gab es für die Mädchen und Jungen Tüten mit Naschereien.