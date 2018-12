Es war am Vormittag, als im Gottesdienst der hölzerne Esel aus der großen Weihnachtskrippe in der Dielinger-Kirche plötzlich zu sprechen begann und davon erzählte, dass er es am Anfang gar nicht lustig fand, als Maria und Joseph am allerersten Heiligen Abend seinen Stall als Wohnung und seinen Futtertrog als Bett für ihr neu geborenes Baby Jesus benutzt haben.

Eine große Kindergemeinde, ihre Erzieherinnen und ihr Erzieher, einige Mütter und Großmütter sowie Thomas Horst am Keyboard waren gemeinsam mit Pastor Michael Beening Zeuge für diese ungewöhnlichen Ereignisse.

»Was ist eigentlich das Wichtigste an Weihnachten?« wollte der Dielinger Seelsorger wissen und staunte, als gleich die erste Antwort von einem kleinen Jungen lautete: »Jesus ist das Wichtigste an Weihnachten! Weil er da geboren worden ist!«

Die Kinder hatten nach dem Gottesdienst ihren Familien Einiges zu erzählen.