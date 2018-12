Der Auftritt der Turn- und Akrobatikgruppe bei der Weihnachtsfeier hat für viel Ausfeshen gesorgt. die Vorführungen kommen beim Publikum gut an. Foto: Ralf Nünke

Stemnwede-Oppenwehe (WB). Viel Erfreuliches hat es in den vergangenen Wochen aus der Jugendabteilung des FCO zu berichten gegeben. So wurden auf der Jahreshauptversammlung der Jugendabteilung Nils Klamor und Sandro Nagel in ihren Ämtern als Vorsitzende der Jugendabteilung im FC Oppenwehe bestätigt.