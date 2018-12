Stemwede Drohne (hm). Besonders die jüngsten Besucher hatten sich auf ihn am meisten gefreut: den Weihnachtsmann. Da herrschte dichtes Gedränge, als der Bärtige der Weihnachtsfeier des Reit- und Fahrvereins Altes Amt Dielingen in der Drohner Reithalle einen Besuch abstattete.

Es war aber bei Weitem nicht nur der Weihnachtsmann, der kleine Geschenke mitgebracht hatte, der an dem geselligen Nachmittag für Abwechslung sorgte. Die Initiatoren hatten Vorführungen der Reiter und Voltigierer zusammengestellt, die immer wieder für Begeisterung bei den Zuschauern sorgten.

Tradition schreibt der etwa 140 Mitglieder starke Verein groß. So wird auch schon, laut des ehemaligen Vorsitzenden Peter Schehka, seit etwa 40 Jahren in der Vorweihnachtszeit zur gemütlichen Feier in die Reithalle eingeladen. Am Samstagnachmittag waren 45 Akteure dabei, die unter dem Motto »Abba – die Mamma-Mia- Show« einen reitsportlichen Beitrag leisteten.

Dressur-Springquadrillen begeisterten gleichermaßen wie Pas de Deux oder Voltigieren auf dem lebenden als auch auf dem hölzernen Pferd. Mit von der Partie bei der Springquadrille war auch die Vorsitzende Christine Schmudde. Dass die jüngsten Voltigierer im Sport richtige Allroundtalente sind, bewiesen sie in einer fetzigen Tanzvorführung.

Die Zuschauer derweil wärmten sich gern von innen mit Punsch und Co. und saßen gemeinsam mit den Reitern und Voltigierern noch lange in der Reiterklause bei Kaffee und Kuchen zusammen.