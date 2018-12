Mit dabei sind »Papa Beat«, »Rossimen«, »Bluesmen Group«, »Dice«, »Boogaloo«, »Pete and the Painkillers« und weitere. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Traditionell beginnt die Session zur Einstimmung mit einer Band der lokalen Musikszene, die mit einem Ausschnitt aus ihrem Programm auf der Bühne steht. Die Besucher können sich nun auf die besten Bands freuen, die bis jetzt bei der Jam im Wehdemer »Life House« gespielt haben.

Prägnante Gitarrenriffs

»Papa Beat« widmet sich handgemachten, erdigen Klassikern statt üblicher Top 40-Schlager-Konservenware. Bei ihnen bekommt man zeitlose Kultsongs aus der ehrlichen Zeit des Rock, Beat und Blues zu hören. Stücke von den Stones, CCR, Status Quo, Linda Ronstadt, Eric Clapton, Steve Miller, Gary Moore, ZZ Top und anderen werden dem Publikum durch mehrstimmigen Gesang, prägnante Gitarrenriffs/Soli und präzise Bass-Schlagzeug-Arbeit dynamisch und druckvoll serviert.

»Rossimen« hat sich der Musik von Status Quo verschrieben – einer Band, die seit den späten 60er Jahren mit treibenden Grooves das Partyvolk auf der ganzen Welt mit Hits wie »Whatever you want« und »Rockin all over the World« begeistert. Francis Rossi und Rick Parfitt standen wie kaum eine zweite Formation für Leidenschaft, Power und Party. Genau diese Emotionen wollen die vier »Rossimen« Sergant, Ralf, Bringman und Volker, die mit der Musik von Status Quo aufgewachsen sind, weiter transportieren.

Groovende Rhythmusgruppe

Nach einer Umbesetzung bestehen »Pete and the Painkillers« mittlerweile seit mehr als acht Jahren aus vier langjährigen Freunden mit der gleichen Leidenschaft für alten Brit Blues aus den 60er Jahren und gute Singer/Songwriter-Musik. Frontmann Pete, der mit seiner Stimme dem Band seinen Stempel aufdrückt, gilt als außergewöhnlicher Gitarrist mit eigenem Ton und Sound, während die andere Gitarre von Uwe mit seinem geschmackvollen Spiel zusätzliche Glanzlichter setzt. Bassist Rudi Hahn und Drummer Mello Wissing bilden die ungewöhnlich groovende Rhythmusgruppe für Petes eigene, handgemachte Songs.

Mit ihrer energiegeladenen und mitreißenden Musik sorgt die siebenköpfige Jazz-Funk-Band »Boogaloo« bei jedem Live-Auftritt für ein unvergessliches Erlebnis. So findet man Jazz- und Rock- Elemente ebenso wie Ein­flüsse von Blues, Oriental und Weltmusik, getragen von ­funkigen Grooves sowie markanten Bläsersätzen, virtuosen Gitarrenriffs, druckvollen Basslines und heißer Percussion. Wenn »Boogaloo« auf der Bühne steht, spürt man die Freude und den Spaß, den die Band an dieser Musik hat.

Repertoire des Bluesrock

Die »Bluesmen Group« besteht aus vier Freunden aus dem Mühlenkreis. Sie kommen mit einer kräftigen Mischung aus dem Repertoire des Bluesrock daher. Mit klassischer Besetzung (Bass, Schlagzeug, Gitarren, Bluesharp und Gesang) hat die Band alles, was es dazu braucht. Sie verbinden dabei traditionellen Blues mit modernen Rockelementen.

»Dice« ist eine Jam-Formation um Michael Grewe und Rüdiger Lusmöller, die 80er Jahre Rocksongs spielt. Alle Musiker haben bei den ­bisherigen Sessions mitgewirkt und sind keine Unbekannten in der lokalen Musikszene.

Mit ihrer Gründung im Jahr 2012 legten »The Travelling Stone« ihren Grundstein und haben sich seitdem moderne Rockmusik mit einer kleinen Gratwanderung in die bewährten Elemente des »Classic-Rocks« auf die Fahne geschrieben.

Nach einer zweijährigen Pause feierten sie im März 2017 ihr Comeback mit einem Auftritt bei Jan Böhmermanns »Neo Magazin Royale«. Dieses Jahr waren sie Gewinner des Band Contest zum Stemweder Open Air.