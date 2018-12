Von Dieter Wehbrink

Der Hebesatz der Grundsteuer A (Landwirtschaft) sinkt von 240 Prozent auf 223 Prozent. Die Grundsteuer B (Wohnhäuser) reduziert sich von 473 Prozent auf 443 Prozent. Die Entlastung über die Grundsteuer B bedeutet für ein »normales« Einfamilienhaus eine Entlastung von etwa 30 Euro im Jahr.

Allerdings nur Prognosen

Nicht gesenkt wird allerdings die Höhe der Gewerbesteuer – sie bleibt bei 417 Prozent. Grund für die Steuersenkungen ist die gute finanzielle Lage der Gemeinde Stemwede, die sich vor allem aus sprudelnden Gewerbesteuerquellen ergibt. Gemeindeverwaltung und Rat gehen auch für die beiden nächsten Haushaltsjahre von optimistischen Zahlen aus, obwohl in diesem Zeitraum wohl große Investitionen, etwa der Neubau des zentralen Busbahnhofs in Wehdem, die Parkplatz-Umgestaltung an der Festhalle Levern und womöglich auch Ausgaben für den Kindergartenbereich im Raum stehen. Kämmerer Dieter Lange legte dem Rat ein Zahlenwerk vor, das für 2019 mit einem Haushaltsplus von 278.696 Euro und für 2020 mit einem Plus von 199.258 Euro ausgeht. Allerdings basieren diese Zahlen auf Prognosen. Brechen etwa bei nachlassender Konjunktur die Gewerbesteuereinnahmen in Stemwede ein, könnten die erhofften Überschüsse schnell Makulatur werden.

Nur 11 Prozent für Personalkosten

Aktuell jedenfalls zeigte sich der Rat erleichtert und optimistisch. Lediglich die SPD stimmte – als einzige Fraktion – gegen den Haushaltsentwurf. Zwar begrüße man die Senkung der Grundsteuern, habe sich aber auch eine Veränderung beim Gewerbesteuersatz gewünscht, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender. Die Sozialdemokraten würden sich zudem nicht mit dem Stellenplan in der Gemeindeverwaltung einverstanden zeigen (siehe Bericht auf dieser Seite). Außerdem plädiere die SPD nicht für einen zweijährigen Haushalt, sondern für einen einjährigen. Man könne nicht wissen, welche unerwarteten Investitionen in den nächsten 24 Monaten noch erforderlich seien.

CDU-Fraktionschef Andreas Weingärtner wies darauf hin, dass im Haushalt nur 11 Prozent für Personalkosten ausgegeben würden. Dieser Wert sei erfreulich, aber: »Es wurden viele Stellen abgebaut. Hier ist eine Grenze erreicht. Wir brauchen zudem Ausbildungsplätze, um der fortschreitenden Altersstruktur unter den Beschäftigten zu begegnen.«

»Doppelhaushalt hat sich bewährt«

Ansonsten freute sich Weingärtner über die guten Haushaltsdaten, insbesondere über die Grundsteuersenkung zum Wohle der Bürger. »Wir sind zudem in der Lage, solide finanzierte zehn Millionen Euro für den Bau von fünf neuen Feuerwehrgerätehäusern auszugeben und haben zwischen 2010 und 2018 mehr als sieben Millionen Euro Schulden abgebaut.« Für Weingärtner steht fest, dass sich ein zweijähriger Haushaltsplan wie 2017/2018 bewährt habe und die Zahlen eingehalten werden konnten.

Auch Hermann Gesenhues (Grüne) zeigte sich erfreut, dass Steuersenkungen und Investitionen, demnächst vielleicht auch in den Breitbandausbau, möglich seien. Der Ratsherr wünschte sich, dass sich die vor zehn Jahren begonnene Übertragung der Vereinsheime von der Gemeinde an die Vereine fortgesetzt werde. Hier nannte Gesenhues die geplanten Dorfgemeinschaftshäuser in Niedermehnen und Oppendorf. Der Grüne appellierte zudem an den Rat, aus finanzieller Sicht »auf dem Teppich zu bleiben«. Die Pflasterung des Festhallenplatzes in Levern sei nicht zwingend erforderlich. Er wiederholte zudem seine große Skepsis bezüglich eines Vorschlags Kai Abruszat.

Gesenhues warnt vor Neubau

Der Bürgermeister hatte angeregt, den Alttrakt der Gemeindeverwaltung in der ehemaligen Leverner Volksschule so umzubauen, dass dort zwei – dringend benötigte – weitere Leverner Kindergartengruppen unterkommen können. Im Gegenzug, so schlug Abruszat vor, sollten die Gemeinde-Angestellten einen Verwaltungsneubau erhalten, der an das Alte Amtshaus angedockt werden könnte. Gesenhues vertritt jedoch die Ansicht, dass sowohl Kita als auch Gemeindeverwaltung in dem Alttrakt der Schule untergebracht werden können. »Er ist groß genug für beide, und so müssen nicht noch weitere Flächen versiegelt werden.«

FDP-Vorsitzender Wolfgang Fricke freute sich ebenfalls über die guten Haushaltsdaten. In Erinnerung an schlechtere Jahre sagte der Liberale schmunzelnd: »Es ist gut, dass der Kämmerer mal nicht den mahnenden Zeigerfinger hebt«. Dies jedoch erzeugte einen blitzschnellen Zwischenruf von Kämmerer Dieter Lange: »Das gilt immer noch!« Die Gemeinde könne sich über die sinnvollen Investitionen in die Feuerwehr und in die Dorfgemeinschaftshäuser freuen und sei zudem finanziell auch für schlechtere Haushaltsjahre gerüstet, betonte Fricke. Auch Jürgen Lückermann (Freie Wählergemeinschaft) zeigte sich zufrieden, wenngleich er Bedenken hatte, die Gewerbesteuer für die nächsten zwei Jahren so hoch anzusetzen. »Ich wünsche mir ohnehin Zurückhaltung. Sätze wie ›Stemwede hat Geld ohne Ende‹ oder ›Stemwede ist reich‹, die man derzeit hört, treffen nicht zu«, warnte der FWG-Ratsherr.