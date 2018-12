Wehdem (WB/hm). Mit einem etwas anderen Programm hat der Stemweder Kulturring die Besucher bei seiner letzten Veranstaltung in diesem Jahr überrascht. »Weihnachtszauber« lautete der Titel und Elke Dießner erzählte frische und freche Märchen im steten Wechsel mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern von »Niko und seinen Läusen«.

Am Veranstaltungsabend war der Satz »Es war einmal…« Programm. Elke Dießner nahm die Zuhörer mit in eine märchenhafte Winterwelt. »Wir wünschen uns dass ihre Alltagsgeschichten heute Abend schmelzen wie Schnee am Ofen«, sagte Dießner und machte Lust auf einen unterhaltsamen, fabelhaften Abend.

Begegnung mit dem Wolf

Sie erzählte Geschichten, von einem Weihnachtsbaum beispielsweise, der selbstständig zu rotieren begann und die Weihnachtsgesellschaft in Deckung gehen ließ, von Rehen, Feen, Seen und Schnee, von Rotkäppchen und der Großmutter und der Begegnung mit dem bösen Wolf auf eine etwas andere Weise.

Dazu musizierten »Niko und seine Läuse«. »Oh du fröhliche«, »Little Drummer Boy« und viele Weihnachtslieder mehr aus Amerika, England und Deutschland. Stimmungsvoll und mit viel Gefühl und Rhythmus gab es die weihnachtlichen Weisen im traditionellen New-Orleans-Stil.

»Niko und seine Läuse« sind vielen bekannt als die »Original Salzsieders« aus Bad Salzuflen und so war klar, dass die weihnachtlichen Klänge mit taktvollen Jazz-Elementen gewürzt waren.