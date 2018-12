Mit einem schönen Gruß von der Grünen Insel nahmen die Musiker die Zuhörer in der Dielinger St. Marienkirche mit auf die Reise in die irische Vergangenheit bis hin zu modernen Stücken. Zu Herzen gehende Folk-Balladen, frische A-Capella-Songs und richtige Gute-Laune-Musik machten den Konzertabend auf ganz besondere Art unterhaltsam.

Vollblut-Musiker

Die »Kilkennys« haben in ihrem Programm unter dem Motto »On the Track« für die Tour ein Sonderprogramm zusammengestellt, das größtenteils Eisenbahn-Songs, in Anlehnung an deren im September erschienen CD »Eisenblarney«, beinhaltete. So begannen die Vollblut-Musiker aus dem Bereich Bohmte – in Stemwede auch bekannt von ihren regelmäßigen Auftritten bei Rila in Levern – den musikalischen Reigen mit dem »Railroad Song«.

Mit einem Augenzwinkern führte denn auch Lead-Sänger Dennis Fehlhauer durch das Programm. »Aufgrund von Störungen erreichen wir Connemara mit einer Verspätung von etwa vier Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte beachten Sie, dass das Schwarzbrennen im Zug strengstens untersagt ist«, wünschte der Sänger den Zuhörern eine gute Fahrt, die so auch gleich den nächsten Song »Hills of Connemara« erreichten.

Fantastischem Geigenspiel

Neben Dennis Fehlhauer am Bass gehören Bandgründer Jascha Kemper (Mandoline/Banjo), Stephan Niebler (Gitarre/Akkordeon) und Gisa Wilfarth (Gesang/Bodhran) sowie Esther Schnepel mit fantastischem Geigenspiel zu den Kilkennys.

Mitreißende Instrumentalmusik und großartiger Gesang machten das Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis. Den Zuhörern gefiel die jüngste Auflage der Kirchentour jedenfalls so gut, dass sie die Band mit stehenden Ovationen und lauten Zugaberufen nicht von der Bühne lassen wollten. Und dafür legten die Kilkenny noch mal richtig los mit einem Medley deutscher und internationaler Eisenbahnsongs. »Eine Insel mit zwei Bergen«, »Midnight Train«, »Schwäb´sche Eisenbahn«, »Ticket to Ride«, »Sonderzug nach Pankow« und am Ende fanden sie »das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück« und die gut gelaunten Zuschauer fanden ihr Glück eben bei dem Konzert in Dielingen.