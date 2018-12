Sia Korthaus gastiert am 13. Januar in Wehdem. Es dreht sich alles um die Verlockungen des Lebens. Foto: Simin Kianmehr

Sia Korthaus kennt sich mit den Verlockungen des Alltags aus, denen sie mit »Lust auf Laster« ein eigenes Programm widmet. Sie zeigt es den Stemwedern am Sonntag, 13. Januar, von 11 Uhr an in der Begegnungsstätte Wehdem. In ihrem neuen Programm dreht sich für Sia Korthaus alles um die Verlockungen des Lebens und dass wir ruhig zu unseren kleinen Sünden stehen sollten.«

Konfektionsgröße

Weiter heißt es zum Programminhalt: »Jeder kennt es, dass die Wohnung viel sauberer ist, wenn die Steuererklärung ansteht. Nicht umsonst ist in dem Wort ›Konfektionsgröße‹ ›Konfekt‹ enthalten. Wer trinkt nicht gern Cocktails mit exotischen Namen, bis er seinen eigenen Namen vergessen hat?

Schon die weise Oma Emmi sagte: ›Bewusstsein kann man nur entwickeln, wenn man das schon mal zwischendurch verloren hat.‹ Selbstverständlich gibt die hemmungslose Oma wieder hilfreiche Tipps, wie es sich ausschweifend leben lässt. Ihre sexuellen Eskapaden sind legendär. Ganz neu tritt die kleine schüchterne Britta in Form einer Handpuppe auf die Bühne – mal sehen ob sie sich im Laufe des Vormittags zu einem Vamp entwickelt. Sia Korthaus macht Lust auf Laster, denn sie kann diesbezüglich aus dem Nähkästchen plaudern und ein Lied davon singen und zwar nicht nur für Fernfahrer.«

Gezielte Attacken

Sia Korthaus unternimmt aber nicht nur gezielte Attacken auf die Lachmuskeln ihres Publikums, sondern hat auch in diversen Theaterstücken auf der Bühne und bei diversen Fernseh-Produktionen vor der Kamera gestanden. Die Absolventin der Kölner Comedy-Schule (1999) tritt seit 1991 auf und heimste seitdem mehrere Preise ein, darunter der Niederkasseler Kleinkunstpreis (2017) und die Kabarettbundesliga 2010/11. Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Stemwede, Sabine Denker. Der Einlass beginnt um 10 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich zum Preis von 18 Euro. An der Tageskasse kosten sie 20 Euro. Reservierungen und Gutscheine per ­E-Mail an die Adresse vvk@stemweder-kulturring. de, bei Doris Schwier unter Telefon 05773/ 655 und Anke Hübner unter Telefon 05773/ 1282.