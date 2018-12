Lothar Siekermann ist mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt worden. Die Meisterprüfung legte der Wehdemer im Jahr 1968 ab. Noch heute steht Siekermann gern in seiner Tankstelle an der Stemwederberg-Straße und in seinem Fahrradhandel samt Rad-Werkstatt.

Von Heidrun Mühlke

Ein halbes Jahrhundert ist es inzwischen her, dass der rührige Tankstellenbetreiber vor der Handwerkskammer Dortmund seine Meisterprüfung als Kraftfahrzeugmechaniker ablegte. In diesem Jahr ist er mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt worden.

Die Innung gratuliert

Heute ist Lothar Siekermann der »typische Rentner mit wenig Zeit«, denn der Ruhestand sei nichts für ihn, betonte der Jubilar. Hinter ihm liegt ein erfülltes Berufsleben, an das er in einer Feierstunde angenehm erinnert wurde, als Innungsobermeister Karl-Friedrich Plönges und Innungsgeschäftsführer Manuel Dierks dem vitalen Senior die Ehrenurkunde überreichten.

Geboren wurde Lothar Siekermann in Galbitz bei Breslau. Seine Eltern waren von Dielingen aus in diese Region gezogen, kamen aber zwei Jahre nach seiner Geburt zurück in die alte Heimat. Nach den Schulbesuchen in Westrup und Wehdem erlernte Lothar Siekermann bei der Firma Willmann in Dielingen den Beruf des Kfz-Mechanikers. Nach seiner Ausbildung arbeitete er zunächst bis Mitte 1968 bei der Firma Sieg in Lübbecke und anschließend als bei der Firma Spitz in Fiestel.

Lehrmeister für Azubis

Am 1. April 1971 übernahm Lothar Siekermann die damalige BP-Tankstelle mit angeschlossener Auto-Werkstatt und Fahrradgeschäft in Wehdem. Kein halbes Jahr später begann er damit, seinen ersten Lehrling auszubilden und fortan gehörten zwei Gesellen sowie ein Auszubildender ständig zum Team.

Seine Ehefrau Marianne war ebenfalls im Geschäft tätig. Beide haben zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder, auf die sie sehr stolz sind. Marianne unterstützt ihren Mann auch heute tatkräftig.

In den folgenden Jahren betrieb Lothar Siekermann auch noch einen Autohandel, speziell für die Marke Opel. Im Wandel der Zeit wurde aus der BP-Tankstelle eine AVIA-Tankstelle und im Jahr 2013 übernahm Kfz-Meister Witali Frank die Werkstatt, die er zur Freude der Eheleute Siekermann erfolgreich weiterführt.

Gut gelaunter Jubilar

Marianne und Lothar Siekermann betreiben weiterhin die Tankstelle sowie das Fahrradgeschäft mit einer Fahrradwerkstatt. Das Angebot wurde aktuell auf E-Bikes erweitert. »Solange mir die Arbeit Spaß macht und die Gesundheit es zulässt, werde ich stets für meine Kunden da sein«, verspricht der stets gut gelaunte Jubilar. In seiner Freizeit fährt der Wehdemer gern Fahrrad und kegelt seit 50 Jahren regelmäßig im Kegelclub »Lustige Acht« im Stemweder Hof in Wehdem.