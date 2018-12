Stemwede (WB/weh). In den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2019 bietet der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede (JFK) mit dem Life House und in Kooperation mit anderen Anbietern wieder eine gesicherte Ferienbetreuung für die Kinder von berufstätigen Eltern an.

In den Oster-, und Herbstferien wird für Kinder von 6 bis 12 Jahren im Life House eine Vormittagsbetreuung angeboten. Das Kind kann bereits um 8 Uhr ins Life House gebracht werden, wo bis 13 Uhr eine abwechslungsreiche Betreuung stattfindet. Die Kosten betragen 5 Euro pro Tag.

Mittagessen

In den sechs Wochen der Sommerferien besteht die Möglichkeit arbeiten zu gehen und dabei das Kind ganztägig unterzubringen. In den ersten drei Ferienwochen kooperiert das Life House erneut mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem Verein Parität für Kinder und den Offenen Ganztagen in Stemwede. Die Betreuung erfolgt von 8 bis 16 Uhr. Das Kind erhält dabei ein Mittagessen, Getränke und erlebt ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Jede angebotene Woche steht unter einem speziellen Motto. Es entstehen Kosten für die Eltern.

Folgende Angebote sind geplant: »Kochen um die Welt – Die Welt des Essens«: In der Woche vom 15. bis 19. Juli kochen Kinder von 6 bis 12 Jahren viele verschiedene Gerichte aus der ganzen Welt. »Sport- und Entspannungswoche – Bewegen und Chillen«: In der Woche vom 22. bis 26. Juli dreht sich für 6 bis 12 Jahre alte Kinder alles um Sport und Entspannung. Mal seinen Körper ganz neu entdecken. »Zeitreise - Reise in Vergangenheit und Zukunft«: Kinder von 6 bis 12 Jahren reisen vom 29. Juli bis 2. August gemeinsam durch Raum und Zeit und entdecken spielerisch die Vergangenheit. Von der Steinzeit, über das Mittelalter, bis zur Gegenwart ist alles mit dabei.

Zeltlager am Life House

»Baumeisterwoche – Werken, Basteln, Malen«:

Welches Kind hat nicht immer schon gerne gebaut? Dann ist diese Woche vom 5. bis 9. August in der Zeit bestimmt das richtige Angebot für Kinder von 6 bis 12 Jahren. »Stemwede erleben – Altes neu entdecken« ; Nach längerer Pause gibt es endlich wieder eine Betreuungswoche mit den Stemweder Heimatpflegern. In der Woche vom 12. bis 16. August befassen sich Kinder von 6 bis 12 Jahren vorwiegend mit der alten Sprache (Platt), alter Schrift und alten Techniken. »Die Vier Elemente – Zeltlager am Life House«: In dem Zeltlager das vom 19. August, 8 Uhr, bis zum 23. August, 16 Uhr, geplant ist, begeben sich Kinder von 6 bis 12 Jahren auf die Spur der vier Elemente. Feuer, Erde, Wasser und Luft beschäftigen sie in dieser Woche von morgens bis abends.

Für Rückfragen steht das Life House unter 05773-991401 oder unter team@life-house.de zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort, aber nur persönlich, im Life House möglich.