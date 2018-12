Besondere Leckerbissen sind die Auftritte der Kabarettisten Mathias Tretter und René Sydow. Musikfreunde können sich auf Konzerte mit »Birth Control« und der Band von Klaus »Major« Heuser freuen.

Das Programm beginnt am 4. Januar um 20 Uhr mit dem Comedian »Quichotte«. Den Schalk im Nacken immer das letzte Wort gewährend verbindet er feinste Stand-up Comedy mit humoristischen Kurzgeschichten, berührenden Gedichten, nagelneuen Songs und einem ausgiebigen, stets ekstatisch gefeierten Freestylerap.

»Die Bob Dylan Story« am 19. Januar um 20 Uhr ist eine Auseinandersetzung des »Basta-Theaters« mit dem Werk von Bob Dylan. In dem Musik-Theaterstück wird Dylans spannendes Leben vor dem jeweiligen zeitgeschichtlichen Hintergrund dargestellt. Ein Muss nicht nur für eingefleischte Dylan-Fans.

Irish-Folk-Rock wird am 26. Januar ab 20 Uhr von »Muirsheen Durkin & Friends« zelebriert. Wenn der Dudelsack erklingt, die Akkorde der Jigs und Reals aufeinander treffen und die Musiker ihre pure Lebensfreude auf der Bühne auskosten, dann sind die Besucher zusammen mit der Band »On The Rocky Road To Dublin«!

Beim Kulturfrühstück am 3. Februar um 11 Uhr spielen „Small Cutlery“ große Songs mit mit Gesang und Gitarre: Songs von Black Sabbath, KoRN, Deep Purple oder von Katie Melua, Meredith Brooks, Whitney Houston, Johnny Cash-Interpretationen, Police-Hits oder Backstreet Boys-Schlager finden sich in ihrem Repertoire.

Mit Carvin Jones kommt am 15. Februar um 20 Uhr ein Blues-Rock-Gitarrist aus Texas nach Stemwede. Nicht ohne Grund wurde der Vollblut-Musiker vom Guitarist Magazin in die »50 greatest blues guitarists who ever walked the earth« gewählt.

Mit seinem Fokus auf Bildung in all seinen Facetten bringt der Kabarettist René Sydow am 22. Februar um 20 Uhr eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit auf die Bühne und seziert es mit feinen Worten und bringt damit nicht nur die Lachmuskeln, sondern auch Herz und Hirn zum Schwingen. Kabarett auf der Höhe der Zeit.

Beim Band Contest am 2. März um 20 Uhr stehen vier hoffnungsvolle Nachwuchsbands auf der Life House Bühne. Der Gewinner spielt auf dem 43. Stemweder Open Air Festival am 16./17. August.

Seit mehr als zehn Jahren spielen die Männer von »Randale« aus Bielefeld ihre Version von Rockmusik für Kinder. Am 8. März um 16 Uhr sind sie wieder im Life House. Das hat Tradition.

»Fairytale« spielen am 9. März um 20 Uhr erfrischenden irischen Mystic Folk – von elfenhaft zart bis verschmitzt wie die Kobolde und kraftvoll wie ein Whisky aus dem Hochmoor und mit mehr als nur einem Hauch Magie und Mystik – ein irisches Elfenmärchen in Töne geformt.

Die Krautrock-Legende »Birth Control« spielt am 15. März um 20 Uhr. Diese Band hat Rockgeschichte geschrieben und zählt zum Aushängeschild der deutschen Rockmusik. Ihr Hit »Gamma Ray« avancierte zum Klassiker und gilt noch heute als die Hymne des Deutschrock überhaupt.

Singer-Songwriter-Rock der Extraklasse mit der »Joseph Parsons Band« erwartet die Besucher am 23. März um 20 Uhr. Zwischen Folk und Rock bewegt sich der Singer/Songwriter.

Mathias Tretter ist eine außergewöhnliche Erscheinung im deutschen Kabarett und gibt sein Gastspiel am 30. März um 20 Uhr. Der vielfach preisgekrönte Bühnensatiriker gehört mittlerweile zur aller ersten Riege im deutschen Kabarett und gilt bundesweit als intelligente Waffe für treffsicheres, politisches Kabarett.

»Wille & The Bandits« aus dem englischen Plymouth versteht es, US-amerikanische Roots als auch klassischen englischen Rock mit psychedelischem Einschlag zu verquicken. Die britischen Medien bezeichnen sie als die zur Zeit beste Liveband der Insel. Sie kommen am 6. April um 20 Uhr ins Life House.

Das Kindertheater »Theatrium« spielt am 7. April um 15 Uhr »Michel in der Suppenschüssel« nach den berühmten Kinderbüchern von Astrid Lindgren.

Russian Speedfolk mit »44 Leningrad« steht am 13. April ab 20 Uhr auf dem Programm und bringt das tanzwütiges Publikum zum brodeln.

Als BAP-Gitarrist hat Klaus »Major« Heuser deutsche Rockgeschichte geschrieben und zeichnete sich für die erfolgreichsten Hits und Alben der Band verantwortlich. Gemeinsam mit den exzellenten Musikern seiner Band wird er das Publikum am 4. Mai um 20 Uhr begeistern.

»White Coffee« bieten auf dem Kulturfrühstück am 19. Mai um 11 Uhr einen akustischen Genuss.