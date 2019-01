Weiter geht es mit einem ganz besonderen Konzert »One Piano« – »One Voice«. Der ganz besondere Konzertabend beginnt am Samstag, 23. Februar um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Begegnungsstätte Wehdem. Donovan Aston präsentiert Sir Elton John’s Greatest Hits.

»Aston wird das Publikum mit viel Gefühl in der Stimme und versierten Fingern am Flügel begeistern. Der Brite präsentiert Hits aus vier Jahrzehnten von einem der größten Künstler aller Zeiten, Sir Elton John. Er ist genau wie Elton John, ein hervorragend ausgebildeter Künstler mit einer ans Original heranreichenden Stimme«, schreibt der Kulturring Stemwede.

Klassiker wie »Rocket Man«, »Can you feel the love tonight«, »Your Song« und natürlich »Candle in the Wind« werden immer wieder gespickt mit biografischen Anekdoten. Donovan Aston kann nämlich zwei Dinge unglaublich gut: Klavier spielen und singen. Das macht der gebürtige Brite schon seit seinem sechsten Lebensjahr. Es war sein größter Traum, nur mit einem Flügel und seiner Stimme auf der Bühne zu sein.

Seniorennachmittag

Der beliebte Seniorennachmittag in Kooperation mit der Gemeinde Stemwede und dem Stemweder Kulturring wird am Sonntag, 7. April, ab 15 Uhr ausgerichtet. Zur besseren Planung wird um Voranmeldung gebeten.

Mit einem Programm aus Musik und Tanz will man in den Frühling starten. Mit dabei: die Gruppe Oppenweher Harfenzauber, die Landfrauen-Tanzgruppe Lübbecker Land und die Golden Dancers vom TuS Oppendorf.

Die Gruppe »Oppenweher Harfenzauber« spielt neben Volksliedern und irischen Weisen klassische Stücke wie die »Forelle«“ von Schubert. Zum Repertoire gehören auch Schlager sowie alte und neue geistliche Lieder. Mit viel Freude an der Musik spielt die 20-köpfige Gruppe unter der Leitung von Jutta Jahn-Schäffer seit drei Jahren die Zauberharfe.

Heimische Gruppen

Die Tanzgruppe Lübbecker Land besteht bereits seit 1992, und zeigt unter der Leitung von Ulrike Wehdebrock, wie man früher auf dem Lande getanzt hat. Heute setzt sie sich aus 18 Landfrauen aus Stemwede, Preußisch Oldendorf, Lübbecke und Espelkamp zusammen. Getanzt werden in zünftiger Tracht Tänze aus aller Welt: Unter anderem Volkstänze, Kreistänze, Mixer, Rounds und Squares. Im Vordergrund steht nicht das perfekte Tanzen, sondern die Freude an Musik und Bewegung.

Auch »Die Golden Dancers« des TuS Oppendorf unter der Leitung von Anneke Ruhnke zeigen eine vielfältige Auswahl von Tänzen, vom Walzer bis zum Rock’n Roll. Die Tanzgruppe besteht aus zehn Frauen, die bei Musik Schritt-Kombis erlernen. Das trainiert nicht nur das Gedächtnis, sondern auch den Gleichgewichts- und Orientierungssinn. Sich zur Musik rhythmisch zu bewegen, tut körperlich und seelisch gut und macht einfach Spaß! Freuen Sie sich auf einen amüsanten musikalischen Nachmittag, bei dem selbstverständlich wieder Kaffee und Kuchen angeboten wird.

Stichlinge kommen

Zum Ende des ersten Halbjahres 2019 ist wieder das älteste Amateur Kabarett die »Mindener Stichlinge« mit ihrem neuen Programm »Bei Gewitter nicht hüpfen« zu Gast.

Auch 2019 ist die politische und gesellschaftliche Großwetterlage Hauptthema des neuen Programms der Mindener Stichlinge. Mit ihrem Kabarett-Programm »Bei Gewitter nicht hüpfen« werden die Stichlinge Themen, die die Gemüter erhitzen, wieder in gewohnt spitzfindiger Manier satirisch aufbereiten. Der Auftritt beginnt am Samstag, 27. April, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Begegnungsstätte Wehdem. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 und an der Abendkasse 20 Euro.

»Bei welchem Theaterdonner blitzt und hagelt es in Regierungskreisen am meisten? Die Asylpolitik der Regierung bietet wieder einmal reichlich Steilvorlagen für die Kabarett-Truppe um Birger Hausmann. Während die Kanzlerin um die halbe Welt fliegt und ihre Kohle auspackt, bleibt der Emigrant zu Haus. Boshaft, ohne schlechtes Gewissen, haben die Stichlinge für das Flüchtlingsproblem eine Lösung parat: Not macht erfinderisch, warum sich also nicht mit einer Organspende eine Aufenthaltsgenehmigung erkaufen? Unklar bleibt, was heute überhaupt noch sicher ist«, schreibt der Kulturring Stemwede zum Inhalt.

Bekanntermaßen lassen die Stichlinge ihre Besucher nicht im Regen stehen. Auch wenn die Umstellung der Großwetterlage hin zu wechselhaftem Wetter immer wahrscheinlicher wird. Für gutes Wetter sorgen Kirsten Gerlhof, Annika Hus, Frank Oesterwinter. Den musikalischen Donnerschlag pflegt der stets wetterfeste Stephan Winkelhake.

Vorverkauf läuft

Der Vorverkauf hat bereits für alle Veranstaltungen begonnen. Reservierungen nehmen Doris Schwier Telefon 05773/655 und Anke Hübner 05773/1282 entgegen sowie per E-Mail an vvk@stemweder-kulturring.de.