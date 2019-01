Lembruch (dpa/WB). Der Dümmer ist ein bedeutendes Naturschutzgebiet – und beliebtes Ausflugsziel für Erholungssuchende aus OWL. Investoren wollen nun überregionale Gäste an den zweitengrößten Binnensee Niedersachsens an der Grenze zu NRW locken. Das sorgt nicht nur für Begeisterung.

An der Ostseite des Sees entsteht derzeit auf einem früheren Campingplatz, wie berichtet, ein neues Feriendorf. Erik Winther steht im Dachappartement eines vierstöckigen Hauses und deutet auf die Baustelle. »Von hier oben haben Sie immer einen Blick auf den See«, sagt der dänische Bauunternehmer und geschäftsführende Gesellschafter der Wald & Welle GmbH. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Ulrik Lundsfryd baut er auf 18 Hektar den Marissa-Ferienpark mit 476 Ferienimmobilien: Einzelhäuser in drei Größen und Appartementhäuser, dazu Beachclub, Wellness, Spa, Pool und Gastronomie. 120 Millionen Euro investieren die dänischen Geschäftsleute. Die ersten Gäste sollen im Sommer kommen, und in zwei Jahren soll der Park fertig sein.

Vogelschutzgebiet

Der Dümmer ist ein bedeutendes Vogelschutzgebiet; die Diepholzer Moorniederung ist direkt nebenan. Der Dümmer ist aber auch ein Naherholungsgebiet, das Menschen aus umliegendenden Kommunen wie Stemwede und Rahden anlockt. Doch Winther, Lundsfryd und ihr Vermarktungspartner Novasol wollen vor allem Gäste aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, aus Norddeutschland und darüber hinaus ansprechen. Thomas Heinrichs, Projektleiter beim Ferienhaus-Marktführer Novasol: »Wir vermarkten auch im benachbarten Ausland und gehen davon aus, dass auch der skandinavische Markt sehr positiv reagieren wird, wie auch der niederländische.«

Derzeit präsentiert das Unternehmen die bereits fertigen Musterimmobilen interessierten Privatpersonen, die die Ferienwohnungen als Kapitalanlage sehen. Zehn Wochen pro Jahr können diese die Häuser oder Wohnungen selber nutzen; die restliche Zeit sollen die Objekte von Novasol vermarktet werden. 3000 Betten soll der Marissa-Ferienpark nach Fertigstellung haben, etwa 500.000 Übernachtungen jährlich.

Ein Glücksgriff

Aus Sicht der regionalen Wirtschaftsförderung sind die Investoren ein Glücksgriff. Auch das Wirtschaftsministerium in Hannover sieht das derzeit größte Tourismus-Investment in Niedersachsen positiv.

Bernd Averbeck, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Dümmer, begegnet dem Vorhaben mit Ablehnung. Die riesige Anlage mit vierstöckigen Gebäuden sehe hässlich aus. »Die Landschaft wird völlig entwertet.« Er ist skeptisch, ob wirklich die Massen an Touristen an den Dümmer kommen, und verweist auf gescheiterte touristische Investitionen in der Vergangenheit und auf Leerstände.

Schon jetzt gebe es oft Konflikte zwischen Touristen und dem Naturschutz, sagt Averbeck. Der Dümmer habe wegen der Nährstoffeinträge durch die Hunte ein Algenproblem, was im Sommer oft zu Badeverboten führe. Gerade an Wochenenden sei es jetzt schon sehr voll auf den Deichen. Wenn noch mehr Touristen ­kämen, werde der Druck auf die Naturschutzflächen immer größer. Schon heute gebe es Gäste, die sich nicht verbieten lassen wollten, in die geschützten Brutgebiete zu gehen. Außerdem würden sich Segler und Kite-Surfer nicht an die Vogelschutzzonen am Gewässerrand halten.